網民熱話：奇女子車廂搶救電話　掉落地狂拍

香港人手機不離身，如果電話突然失靈或者外出時電量不足，有人甚至會出現「無手機恐慌症」。有網民就在港鐵拍到一名女乘客疑因手機失靈，不停將電話拍落地以圖「修理」，行徑令乘客側目。



網民昨日（5日）在社交平台上載該段影片，片中一名身穿黃色風褸，牛仔短褲的女子在坐滿乘客的港鐵車廂內，突然蹲在地上不斷用力將電話拍向地下，拍了幾下後又拿起電話，嘗試按動，但手機似乎依然沒有反應，然後她又再在地上拍打，旁邊乘客都對女子另類維修法投以好奇目光。



有網民就懷疑電話失靈，「可能同舊電視一樣，拍下就正常」，亦有人搞笑稱對方正在「打小人」、「打曱甴」。不過有網民就慨嘆，「無知識真慘！咁拍好都拍壞啦！」



網民有話說：



Shing Fai Mo：部電話壞咗呀



Ava Hau：玩打小人



Tom Cheung：拍吓可能用得番



Raymond Leung：無知識真慘！咁拍好都拍壞啦！



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