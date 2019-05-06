天水圍南擬建公眾街市　團體促政府同設於北面

政府計劃於天水圍南面天福路興建公眾街市，元朗區議會環境改善委員會今午(6日)開會討論有關事宜。爭取天水圍食環署街市關注組及天水圍社區發展陣線約10多人，在會前進行請願，要求當局在天水圍北面同樣興建公營街市應付居民需要，以及短期內覓地設臨時街市。



團體指出，該區居民亦以基層為主，現時區內街市被領展壟斷，街坊被迫「捱貴餸」；而天水圍南北相距甚遠，在天福路興建街市不便北面居民，要求當局落實在天水圍興建一南一北公營街市。團體又指，等待街市落成遙遙無期，冀政府先在天秀墟等短租用地興建臨時街市。食物環境衞生署及民政事務處派員接過請願信。



多名區議員在會議上要求政府盡快公布天福路興建街市的細節，在天水圍北面同設公營街市，以及在街市落成前覓地設臨時街市。區議員劉桂容不滿，由去年10月宣布興建街市至今已半年，但當局提交的文件只稱仍在研究中，未有公布時間表等詳情。她又指，天水圍北居民到天福路街市買菜，車資與現時跨區到元朗街市無異，過往曾向署方提議在天秀墟或天富站附近空地作街市選址，冀當局一併考慮。



食環署元朗區環境衞生總監蔡家偉表示，署方正與相關部門合作推展天福路街市項目，包括進行技術可行性研究和成本效益評估，待完成評估後會盡快對公眾交代細節；署方暫只計劃興建天福路街市，未有計劃在北面興建另一街市。對於設臨時街市的要求，蔡回應指，興建臨時街市要覓地和投入資源配套，包括上蓋、照明、排污系統等工程，有一定複雜性，署方現階段未有計劃興建臨時街市。



會上又討論食環署於元朗區棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機計劃。蔡指出，署方計劃今年7月起延長計劃2年，並考慮將錄影服務按需要轉移到不同黑點。多名區議員質疑當局為何不在所有垃圾黑點安裝攝錄機打擊非法棄置垃圾問題。蔡回應指，該署需要花大量人手和時間翻看錄影片段，並進行搜證及後續檢控行動。他解釋，署方計劃在元朗區擬訂的90多個地點全部安裝攝錄機的硬件，會輪流開啟攝錄功能，至於同時有多少部攝錄機運作則未能透露。