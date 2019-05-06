房屋起好一年先有行人橋隧道　議員憂居民叫苦

立法會房屋事務委員會今(6日)開會，討論鑽石山發展區的運輸基礎設施工程。政府擬以18.5億港元，委託香港房屋委員會進行工程設計和建造工作，興建三條行人天橋及一條隧道等，連接鑽石山綜合發展區及其附近地區、改善附近社區的對外連繫。有立法會議員擔憂公營房屋入伙後，相關運輸配套尚未落成，不便居民出行。



鑽石山發展區包括公營房屋發展、公共休憩用地、宗教設施及公共運輸交匯處。當中公營房屋發展將提供約4050個單位，可容納約1.1萬人。公營房屋發展的建築工程已於2016年展開，預計於2021至2023年分階段完成。而上述運輸基礎設施工程如獲立法會財務委員會批准撥款，當局計劃在2020年中展開工程，預計在2022至2024年分階段完成。



委員會主席柯創盛直斥該區的運輸基礎設施工程的落成時間，較同區公營房屋發展遲一年，擔心屆時影響已入伙的居民出行。立法會議員鄺俊宇批評，政府在公營房屋及交通配套的落成時間配合方面劣迹斑斑，「市民有好多慘痛經歷，出現有人入伙但冇設施，有設施又未有人入伙嘅情況。」



房屋署副署長(發展及建築)楊光艷回應指，上述運輸基礎設施工程及公營房屋項目在施工上需分階段落成，承諾會盡快招標及建造。