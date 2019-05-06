議員接多人投訴疑被打水貨HPV針　促衞署介入

有政黨關注香港疑有人將正版美國藥廠的九價HPV疫苗(子宮頸癌疫苗)，換成來歷不明的水貨疫苗牟取暴利，並認為情況有擴散迹象。



立法會議員蔣麗芸表示，近日多名事主求助指來港接種時，與以往接種做法不同，並發現包裝盒及針劑有不少疑點，美國藥廠回覆事主查詢指相關疫苗並非藥廠正貨。她催促衞生署立即採取行動，要求涉事醫務所出示有關疫苗及購買紀錄，以及檢測有關疫苗成分及有否變質，並要抽出幕後水貨疫苗供港黑手。



蔣指，有關事主去年6月至今年3月來港，到不同醫務所接種九價HPV疫苗，期間發現不少疑點，包括九價HPV疫苗並非從冰箱取出，包裝盒上無美國藥廠要求展示的二維碼，接種後無在接種卡上貼上二維碼，疫苗針劑亦無MSD防偽標誌及商標，亦有事主接種時發現包裝盒和針劑的批次編號不同，有關做法與美國藥廠要求規定不同。



此外，部分接種者指負責打針人士在拆開包裝盒時，刻意於枱下進行，似是不想讓事主窺見疫苗情況，接種後禁止事主拍照或帶走包裝盒，之後將包裝盒整齊放在箱子內，而非扔到垃圾桶內，做法與以往接種時有別。



蔣稱，近月九價HPV疫苗缺貨，不排除有人違規從其他地區引入未經衞生署註冊及驗證的水貨疫苗，疫苗可能在運送或儲存過程未經冷藏，或令疫苗變質，接種影響藥效甚至有害身體。她呼籲醫務所若有懷疑，應向藥廠查詢，若獲悉不是美國藥廠所供應，應即停用。