防遺失欠交RISC表格　建造業研數碼平台監控

香港多項大型工程先後爆出「檢查及測量申請表格」(RISC Form)遺失及欠交事故。金門建築指受近期事件啟發，研發一套可供承建商、顧問和客戶共同監督工地施工狀況的數碼化平台，防止表格遺失及欠交，一個多月前已在中九龍幹線啟德西段及西九文化區M+博物館兩工程地盤試行，期望半年內在新工程全面推行。



該數碼化平台名為Inspecto，系統由流動應用程式、儀錶板和實時提示功能組成，可融合不同工程項目各自的檢測計劃，以便系統地監控和管理所有RISC表格。



金門建築董事及首席資訊總監朱凱威指，香港現時地盤多使用傳統紙張呈交RISC表格，繁忙時容易出錯，若承建商、顧問及客戶三方可在同一平台上共同監察，可以增加透明度，有效實施RISC表格呈交流程，包括RISC狀態監控，現場檢查和結果批核，系統又會主動向相關人士發送實時通知，「會提示工程人員完成執行工作，提到你做咗為止，亦唔容許造假，因為資料要放上雲端」。



負責中九龍幹線啟德西段工程的金門建築合約經理殷偉明指，工程一個多月前試用新系統，最大挑戰是說服地盤上上下下轉變文化，「以前多數地盤收工先返辦公室填表格，如果填錯一來一回花上很多時間，依家喺地盤時已可以即時填寫，亦可影埋相上載至雲端，縮短檢測流程往來時間，更有效率」。他認為類似平台在工程界將成為大勢所趨，政府部門已有標書特別要求承建商採用共通數據環境(Common Data Environment)作管理，以增加透明度。