47萬人已換新身份證　入境處增多項優化措施

新智能身份證換領計劃去年12月27日展開，入境處至今已為47萬人更換新證，當中包括9.9萬名由親友陪同換證的65歲以上長者。而入境處派員前往院舍為長者及殘疾人士換證的服務已於本月3日展開，為進一步便民，部門將新增到院舍送新證服務。



其他已落實或將落實優化安排，包括把換證候領時間由10個工作天壓縮至7個，並積極考慮讓區議員可先行換證，及考慮讓夠期換證的人可帶同殘疾人士親友換證，料可在下一次到立法會時交代安排。



立法會一個委員會上，議員馬逢國關注入境處有何進一步完善計劃的措施，及有幾多名長者根據關愛安排，即到期換證者可攜最多兩名65歲或以上長者換證。陳恒鑌就問到可否安排「長者一批過Book(預約)某個時間換證」，另有議員要求有殘疾人士關愛換證安排。



保安局首席助理秘書長林俊華指，正積極考慮讓區議員優先換證，因他們是區內最前線，他們有換證經驗可協助市民順暢換證，而殘疾人士關愛換證安排方面，處方正積極考慮且正進行相關工作。至於團體換證，入境處助理處長陳天賜指至今已有11團由義工、非牟利機構或議辦等安排的團體換證，當中包括600幾名長者。



第一周期換證計劃將於下月1日結束。為展開第二周期換證，保安局局長需發出修訂令，指示1955至1959年或1964至1967年間出生的身份證持有人，在規定期間內，即6月3日至明年2月17日申領新身份證。



第二周期的換證時間表如下：

出生年份/ 換證時段

1966、67年/ 2019年6月3日至7月26日

1964、65年/ 2019年7月27日至9月23日

1955、56年/ 2019年9月24日至11月15日

1957、58、59年/ 2019年11月16日至2020年2月17日