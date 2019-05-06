中大研隨身空污監測儀　可即知空氣質素

空氣質素與健康息息相關，香港中文大學研發隨身空氣監測系統，監測到懸浮粒子、臭氧、一氧化碳等空氣污染物數量，數據可即時於手機上顯示，讓市民可即時知道身處位置的空氣質素，並可更清晰了解全個城市污染物分布情況，以避免到污染嚴重的地區。



中大未來城市研究所所長馮通表示，現時環境保護署所設的空氣監測指站只有10多個，數量及涵蓋範圍亦不足，部分地區或未能了解到實際空氣污染情況，故研究所研發2部隨身空氣監測儀器。



其中一個隨插即用的空氣污染監測系統是可量度空氣污染物濃度，以及輻射、溫度及氣壓等感應器，而主系統最多可插入6個感應器，並以藍牙實時傳送到智能手機上，使用者可直接了解到身處地方的空氣污染程度。



另一部監測儀器為穿戴式懸浮粒子監測系統，用以量度懸浮粒子的濃度，包括PM1.0、PM2.5及PM10。馮通表示，系統體積比手掌更細小，可穿戴於身上。



另外，研究所亦研發輕便的穿戴式心電監測系統，使用者將系統貼在胸口上，可即時製作心電圖並傳送到智能手機上。系統可24小時進行監測，讓照顧者隨時監控及分析使用者的心電圖信息。



研究所副所長梁廣錫表示，2個系統已經多次校準程式，放於環保署監測站附近，再比對環保署數據，現時系統的準確度已十分高。中大工程學院副院長黃錦輝就表示，目前心電監測系統於威爾斯親王醫院進行測試，3個系統亦歡迎外界公司聯絡合作，將系統量產推出市場。

