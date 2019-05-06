醫局擬增聘護士人手　擴大院舍長者照顧服務

隨着人口老化，長者對醫療服務及設施的需求愈來愈大。長者年老虛弱，伴隨慢性病的雙重夾擊，老人家的健康難免「一落千丈」。有醫生提醒，65歲以上長者應恒常進行太極、舉重等阻力運動訓練，日常攝取足夠蛋白質提升肌肉力量，逆轉虛弱狀態。另外，醫管局在數年前轄下的社區老人評估小組中，推出安老院舍晚期服務，為長者提供服務協調及適切照顧，醫管局計劃在全港13個小組中，每小組增聘一名護士，未來服務至全港共約4000名長者。



港島東醫院聯網服務總監(基層及社區醫療)康佩玲表示，院舍長者普遍年齡達85歲以上，他們體弱多病、行動不便、經常出入院求診，故高齡長者照顧特別需要加強。現時每個小組只有1至2名護士照顧晚期長者，今年度只服務約2000名長者，未來希望13個小組各增聘1名護士，令更多晚期長者受惠。



康表示，現時全港7個聯網中，有13隊社區老人評估小組，負責照顧院舍老人。她提到，社區老人評估小組尤其重要，如三年前牛頭角工廈四級大火，當時約300名院舍長者需要分散到其他院舍，由於新的院舍職員未必清楚該批長者的健康狀況，小組因而從中作出協助，為長者提供健康評估、提供藥物及持續照顧，減低病人健康風險。



新界西醫院聯網服務總監(基層及社區醫療)歐陽東偉表示，體重減輕、手握力大大減退、容易疲倦、行動變緩慢等都是年老虛弱的病徵。高齡虛弱長者失去自理能力，但阻力運動及均衡飲食可改善病況，一般兩至三日便可回復原有的體力水平。若是伴隨慢性疾病的話，如二型糖尿病會導致骨骼肌肉流失，虛弱狀態更為嚴重，即使透過運動及飲食習慣，亦需數個月才能改善病況，亦不能百分百回復原有的體力水平。