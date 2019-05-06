痛心！4貓B伏屍粉嶺　發現者爆上月都見過

4幼貓橫屍單車徑！今日（6日）有網民發現4隻貓BB陳屍在粉嶺流水響的單車徑，懷疑遭人殺害。片段流出後，不少網民大呼痛心。



據Facebook群組「貓貓狗狗保護及領養區（香港）」的影片可見，有4隻顏色各異的幼貓倒斃在地上，呈正方形排列在地上。一旁則有清潔工人正在清理落葉。



發貼者張小姐向東網表示，當日早上約9時許，她的朋友在沙頭角公路龍躍頭段近流水響迴旋處的單車徑旁，發現該4隻幼貓屍體，屍體沒有表面傷痕，「似是給人殺害再刻意放上去的」。惟她朋友其後再折返現場時，貓屍已被清潔工人拾走。



張小姐更透露，約2至3星期前，她朋友在是次事發地點附近，亦曾發現貓屍︰「那次有一張白紙墊住（貓屍），屍體是趴在地上的，當時下着雨，貓的身上全濕了，但是白紙卻沒有爛，顯然是放上去不久。」她猜測兩次均是同一「兇手」所為。



她直言對事件感到非常震驚，故特意上載影片揭發事件。不少網友均感痛心：「有冇人性」、「好殘忍呀！等天收」、「希望咁多個小朋友一路好走」。

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