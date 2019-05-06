電訊盈科男職員涉港鐵偷拍裙底　表證成立

電訊盈科一名已婚男員工，稱乘搭港鐵趕往上班期間，在月台轉車時被一名穿短裙的美貌女乘客吸引，遂尾隨她乘扶手電梯，期間涉嫌偷拍她裙底，結果遭其他乘客發現。涉偷拍的被告否認一項作出有違公德行為罪，案件今天(6日)在觀塘法院開審，裁判官今午裁定表證成立。被告出庭自辯時否認錄影事主裙底，強調只因覺得她「幾靚」，出於欣賞才想偷拍她美貌。



被告陳江文(37歲)被控去年9月6日，於港鐵油塘站用手機偷拍女事主X。現年31歲的X任職牙醫，她作供指當天早上約10時，她在港鐵油塘站下車，然後乘扶手電梯前往地下大堂，期間一名女途人突然捉住被告，向X表示剛目擊被告彎身偷拍X裙底。X遂質問被告曾否偷拍她裙底，並指正考慮報不報警。被告強調沒有偷拍裙底，並不斷㩒手機，X遂與被告同到港鐵職員房求助，其後警員接報拘捕被告。



庭上證供透露，被告在警誡下否認偷拍X裙底，稱只是想影她身體。警方其後在被告手機內未有發現涉案偷拍影片。



裁判官裁定表證成立後，被告出庭自辯。從事IT工作多年的被告指，當天在油塘站遇見X時「見到佢正面，覺得幾靚」，但沒有望X下半身。他本來要到對面月台轉車，但最終尾隨X上扶手電梯，「想望多兩眼」，期間他以左手把手機舉在胸前錄影X，惟因行動「太遲，只能影到背影」，未能拍攝到X樣貌。被告指他平時沒有拍攝他人的習慣，拍攝X美貌及全身只是「忽發奇想」、「嗰一刻冇諗咁多」，不認為其舉動屬猥褻。