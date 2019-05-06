政Whats噏：幫港廠家出氣　林宣武拳打「浸浸」

美國總統特朗普(浸浸)突然宣布周五(10日)起大加中國貨關稅，生產力促進局主席林宣武今日(6日)介紹局方未來大計時，借該局研發嘅智能拳擊訓練系統，幫香港廠家消消氣，佢戴上拳套試玩時，口中叫着「Trump Trump」然後揮拳，鬧佢令香港廠家失咗唔少生意，左一拳右一拳打向拳板，一邊展示系統功能，一邊幫香港廠家出氣。



林宣武話，生產力局快將迎來52歲生日，本月25日首次搞開放日，希望畀普羅大眾知道生產力局做緊啲乜。佢話局方今年喺日內瓦國際發明展贏得13個獎項，證明佢哋啲發明一啲都唔小嘢，又話未來一年該局會主力發展數碼轉型同智慧生活科技，佢仲即場推介局方開發嘅一款「智能助聽眼鏡」，佢由同事口中知道呢副智能助聽眼鏡已經畀一間連鎖眼鏡店睇中，有機會喺今年內面世，兼且話好有興趣買副畀家中長者使用。



其實，生產力局工作重點係幫企業搞實用科研，近年亦幫政府一啲科技基金做埋把關人，林話，把關嘅工作一啲唔易做，局方職員唔係就咁收表就批，仲要做埋偵探查核申請文件可信性，結果有啲申請真係有問題，成功幫基金把關唔使畀人呃。