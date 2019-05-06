垃圾徵費半年適應期　兩署700人執法宣傳

政府計劃2020年實施垃圾徵費，立法會法案委員會正審議都市固體廢物收費法例。7個環保團體今午(6日)與環境局副局長謝展寰會面討論執行細節。綠領行動總幹事何漢威會後引述政府指，在法例生效6個月適應期內，環保署及食環署將成立數百人的執法隊伍，亦會在本年底至明年初成立200人外展隊作宣傳。



何指，執法人員可到私人屋苑內的公眾地方執法，例如後樓梯及大堂，當局會以風險管理為本，在多人舉報胡亂棄置垃圾的黑點加強執法，至於垃圾誰屬，則由當局負責調查。他指，執法人員及外展隊合共約700人，達環團建議的下限數目，認為做法可取。



對於違例棄置廢物，環團引述政府資料指，當局採取AI智能協助檢控非法傾倒泥頭後，在公眾地方及政府土地上清理非法棄置建築費物量大幅減少，從2017年的8998公噸下降至2018年的4964公噸，減少45%。為了加強打擊非法堆填及棄置建築廢物，環保署計劃今年中擴大覆蓋範圍，由現時80個增至115個監察攝錄地點。



綠惜地球環境倡議總監朱漢強引述政府在會上表示，日後會推出中央收膠，由環保署聘請的承辦商直接到公私營住宅、學校和公營機構等，收集廢塑膠，循環再造成再生材料。他引述政府指計劃將涵蓋所有種類，包括發泡膠，但複合類別除外。為了杜絕回收商回收塑膠後棄置，政府計劃訂立規則，要求回收商將廢膠變成原料才可收錢，計劃先在東區試行，之後擴展至沙田及觀塘區。政府又會最快年底推出40至50部膠樽智能回收機，鼓勵市民回收膠樽。