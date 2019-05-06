港鐵推點到點交通資訊　手機App增到站提示

新上任港鐵行政總監金澤培今(6日)與傳媒茶敍，他表示新上任有三大目標，包括重建港鐵聲譽及公眾信心，並強調港鐵團隊明白現時正面對不同困難，團隊會積極面對，承諾以後會盡可能公開及透明向公眾解釋港鐵運作。



為提升港鐵服務質素，港鐵將推動「智慧出行」。商務總監楊美珍表示，將於今年第二季與運輸署合作推出「點對點」交通資訊服務，除提供港鐵點對點路線圖外，亦會建議乘客乘搭指定小巴或巴士到達目的地。另外亦會為低頭族提供「到站提示服務」，乘客可以於手機應用程式輸入落車站點，到站時程式會發出提示。港鐵亦正研究開放西鐵、將軍澳、東涌及機場快綫的實時乘車資訊，連同車費資料上載至運輸署網站，同時歡迎其他應用程序開發者使用有關資訊。



港鐵車務總監劉天成表示，港鐵現正研究改善車站環境及設施，例如翻新觀塘、荃灣及港島線較早期車站，包括增加連接車站大堂及地面的扶手梯、於車站增設冷氣及美化通風井等，另會更換出入閘機、售票機及增設育嬰室及飲水機等。



劉指，港鐵亦會引進科技提升營運，例如使用數碼影像監察系統及鐵路設施狀況，並收集及分析大數據監察鐵路維修及保養情況。港鐵將於今年第四季為前線車隊員工更換制服，新制服除沿用藍、黃組合以供市民識別，制服上的袖口及腰身等位置會新加藍紅線條。



此外，劉天成表示現時正與中國鐵總商討高鐵的優化服務事宜，他指，聽到很多意見建議高鐵考慮增加長途班次到其他國內城市，如汕頭等；亦有人反映應加密短途車班次及加快一地兩檢通關程序等，他已向鐵總反映及正商討細節。



就沙中線紅磡站獨立調查委員會將於本月27日再次展開聆訊，調查南、北兩條連接隧道及列車停放處施工文件不齊等問題。金澤培表示，現時港鐵已着力跟進文件不齊問題，認為進度滿意，他承認工程某部分確實未有文件紀錄，但得到其他證據，如WhatsApp對話等，證明職員有為工程作出非正式紀錄，強調會配合委員會調查。



至於今年3月中發生的兩車相撞事故，金指新信號系統供應商已提交基本報告，港鐵現正審查及測試，但由於涉及大量技術性資料，「3個月時間交報告確實係有少少抆」，但會盡量如期呈交報告。