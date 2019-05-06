政Whats噏：何君堯自認唔係君子　搞邊科？

早前都講過，立法會議員何君堯變身搵食達人，搞咗個網上節目四周圍搵食，首集已經大爆金句，新一集竟然話自己唔係君子。因乜解究？



話說何君堯今日喺網上發放一段短片，今次貼地氣啲介紹民間美食。估下係邊度？畀個貼士大家，佢係「福建女婿」喎，估到未？就係俗稱福清街嘅二陂坊，嗰度係福州語系港人嘅聚居地，到處都可以搵到福建食材同食肆。



荃灣區議員林發耿首先帶佢去一間買福建食材嘅舖頭，見到大大粒魚蛋，佢好驚訝咁話：「嘩！大過乒乓波，直情好似高爾夫球咁。」跟住就好心急咁催促快啲搵撻地方煮嚟食喇！煮熟嘅魚丸發得仲大，佢就係咁話：「只能夠叫佢做獅子球，我要食獅子球。」咬落去發現魚蛋有餡，佢就好開心咁話：「我食咗即係我有內涵喇！」



跟住又食「肉燕」(即係魚皮餃)，話係用嚟宴客食嘅，取其諧音，食咗就會好太平，佢即刻打蛇隨棍上話要拎去立法會食，咁立法會就好太平嘞！



最後一道菜係蒸魚，林發耿就讚佢好君子㗎，會先夾餸畀人哋，佢就接住話：「我唔係君子，我係君堯。」咁幽默風趣，搞到身邊嘅笑爆嘴。