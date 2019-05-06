警方打擊網騙拉18人　有苦主買挖礦機被呃30萬元

針對網上購物騙案情況愈益嚴重，沙田警區人員在過去2星期，進行打擊網騙行動，拘捕12男6女（18至42歲），他們涉及共16宗案件，涉款超過43萬港元，俱涉嫌以欺騙手段取得財產。其中警方今日（6日），在葵涌石蔭邨禮石樓一單位，拘捕一對涉案父子，當中被捕父親相信是借戶口予其兒子過數。被捕人士從事各行各業，當中包括文員等，亦有人報稱無業。行動中，警方檢獲電話、電腦、銀行卡等證物。



警方表示，騙徒主要透過互聯網或交友平台，訛稱能夠以低於市價出售演唱會或主題公園門票、電子產品、服裝、鞋履等，騙徒會要求買家預先付款，當受害人不虞有詐透過銀行過數後，騙徒隨即銷聲匿迹，失去聯絡。



案中最大損失金額為30萬港元，受害人所購買的為比特幣挖擴機。另有一名受害人為女學生，她曾連續兩次在購買演唱會門票被騙，損失3,500港元。警方表示，在2018年全港共有6,354宗網騙案，其中在沙田警區，由2018年1月至今年3月31日，共有225宗同類案件，涉款420萬港元。警方呼籲市民在網上購物時要保持謹慎，應選擇具保證的賣家，並以「一手交現金、一手交貨」的方式購物。