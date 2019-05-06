淫審處代表性惹質疑　審裁委員倡增至750人

日本著名作家村上春樹的長篇小說《刺殺騎士團長》去年被評為不雅物品後，隨即引起社會激議，紛紛批評淫褻物品審裁處的代表性，又質疑相關法例檢討多時至今仍未知何時修改。根據立法會的文件顯示，司法機構指，為提升淫審處的代表性，應在修例前已逐步實施3項行政安排，包括進行暫定類別評定和裁定物品時審裁人數由2人增至4人；審裁委員總人數由現時500人增至750人；委員任期由原來最多9年減至6年。



政府分別在2009及2013年就《淫褻及不雅物品管制條例》進行公眾諮詢，並於2015年提出修訂，主要內容是提高最高刑罰，例如與淫褻物品相關罪行的最高罰款由100萬港元增至200萬港元等，並從司法機構中剔除評定物品類別的行政職能，並將審裁委員的總人數由500人加至750人。



不過，商務及經濟發展局回應指，過去4年，一直循上述方向進行修訂法例的工作，並研究廢除淫審處評定類別的行政職能的安排。至於評定物品機制，該局認為，一個由社會人士組成的審裁員制度以反映社會尺度和道德禮教標準是恰當，但評定物品類別難免涉及主觀判斷，加上文化和社會尺度等會隨時間轉變而有所調節，任何修訂亦不可能確保今後不再出現個別具爭議的情況，亦是修例工作中面對的實際問題。