泛民強開會合法性存疑　建制指通過事項亦無效

對於泛民主派一方稱受《立法會(權力及特權)條例》(特權法)保障，強行召開修訂《逃犯條例》的法案委員會，並通過拒絕接納內務委員會(內會)指引，選出委員會正副主席，其合法性受到質疑。工聯會議員黃國健認為，由於泛民召開的會議並非正式會議，因此不受任何保障。內會前主席劉健儀表示，由於秘書處已通知會議會改期，故有關會議是不存在，不能在不存在的會議上通過合法的事項，通過的事項亦無效。



「建制派班長」、商界議員廖長江表示，602位議員中有36位議員支持內會指引，議員石禮謙才有權召開和主持會議，由於石已取消今日(6日)會議，故泛民召開的會議是絕對沒有合法性，並形容只是一個議員集會。他指出，由於泛民召開的會議沒有會議紀錄和秘書，故根本不是一個會議，亦不會有會議結果。他批評，泛民攻擊秘書處的做法非常無理和不道德，不應把處事中立的秘書處作為磨心，認為政治問題要以政治解決。



議事規則委員會主席謝偉俊認為，泛民召開的會議並非正式會議，形容會議是另類獨立，猶如「飯盒會(泛民議員溝通平台)」。被問到相關的議員是否獲特權法保障，以及會議是否具合法性，謝直斥「直情唔知做緊乜」，又指泛民如此強行在會議室內開會，擔心會令香港進一步混亂。



立法會主席梁君彥表示，立法會不是解決政治爭拗的場地，應在政治舞台解決，呼籲議員冷靜，不應因意見不合而攻擊秘書處的中立性，令秘書處成為磨心。他又指，秘書長已在信件中解釋所有理據，深信秘書處是根據《議事規則》和《內務守則》行事，做法適當。

