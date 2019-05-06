即時開講：特朗普變臉有盤算　中方自強乃上策

中美在華盛頓展開新一輪會談前夕，美國總統特朗普宣布，將價值2000億美元(約1.56萬億港元)中國商品的關稅，由10%增加至25%，令雙方談判氣氛急轉直下。東方報業集團旗下《on.cc東網》電視節目《即時開講》，今集就即時開咪，鬧爆特朗普在貿易戰中反口覆舌，多次「玩嘢」，更可能有秘密政治盤算！



節目指出，特朗普今次變臉分明是政治技倆，更加是慣常技倆。例如去年5月貿易戰開始前，中美曾經發表聯合聲明不會打貿易戰，但美方在不足一個月內即翻臉，展開第一波加徵關稅。另一例子是今年2月，特朗普主動提出在出席越南河內第二次「特金會」前後，與國家主席習近平見面，但及後特朗普又稱無意與中方見面，出爾反爾，確實是「信佢一成都唔掂」。



節目分析，特朗普商人出身，本性貪婪，為求利益不惜反口覆舌，中方不能天真地相信美方而一再讓步。而特朗普多次在談判有突破性進展或協議在望前「反枱」，令人不禁懷疑他是否想達成協議，抑或只是耍政治手段，令貿戰永遠停留在「談判狀態」，待明年美國大選，將議題留作爭取連任之用。



節目最後亦指出，中國有豐厚資源，亦有人才和技術，只要繼續反腐打貪、掃黑除惡，堅持不懈去解決教育、醫療及養老等民生問題，國家實力增強才能在談判桌上「硬起來」，而非如目前般被美國牽着鼻走。



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