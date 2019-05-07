倘美方加大關稅　港勢爆裁員潮

中美貿易談判再生變數，本港經濟難逃厄運，香港工業總會認為自中美「開戰」以來，本港轉口額急速減少，如美方加大徵稅規模及範圍，勢必再度拖累本港出入口貿易，甚至影響短期的經濟表現。有港商明言一旦美方加大關稅，或要裁員來渡過難關。另有中小型商會則指，已有四分一的港商有意撤出內地，以避開關稅的影響。



美方揚言會加大關稅規模及徵稅貨品的種類，工總主席郭振華表示，一旦談判破裂，港商必會受到牽連，原因是自去年七月中美互徵關稅後已出現惡性循環，即內地廠商入口美國原材料減少拖累出口貨量，繼而影響本港轉口業。不過，他認為，美國加大關稅，亦會令當地消費者利益損失，認為港商可趁機由外銷轉為內銷，直言︰「國家有兩億人係中產，點解唔做佢哋生意啫！」



港貨運物流業協會主席胡百浠指，美方加關稅或令貨運物流業雪上加霜，估計生意額或跌25%或以上，又明言除非談判出現轉機，否則行業內或需要裁員來渡過難關。此外，香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指，如加大關稅，美國買家在下半年可能會減少、甚至不向在中國設廠的港商下訂單，而自去年貿易戰開打以來，已有約有四分一港商有意撤出內地，相信未來會愈來愈多，而他亦有意把廠房搬到台灣高雄。



港商憂慮並非無的放矢，即將卸任的金融管理局總裁陳德霖昨指，香港無可避免受到中美貿易戰牽連，雖然他不知道談判能否完成，但即使談妥，中美在科技及5G關係仍充滿矛盾，又提醒港人一旦談判破裂，對全球金融市場影響很大，調整風險亦很大。



商務及經濟發展局指出，內地經香港出口至美國的貨物約佔去年香港整體貨物出口的7%，任何關稅都會增加出口成本及影響貿易往來，對出入口消費帶來負面影響，會密切關注事態發展，一如以往與業界保持緊密溝通。