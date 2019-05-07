特朗普靠貿談成績作連任籌碼

特朗普指貿易戰談判進度太慢而再度變臉，有分析指特朗普之所以急於求成，是因為他意識到在對外貿易及經濟的成就能爭取選民支持，增加於明年總統選舉的連任機會。特朗普威脅調高現行關稅，或令談判擱淺，有分析相信無論中美能否達成貿易協議，特朗普亦將「挾關稅以令中國」。



美國經濟分析局（BEA）上月底公布，美國於今年第一季度國民生產總值（GDP）增長率為3.2%，比去年同期上升1%。分析相信美國經濟增長成績超預期，令特朗普「變臉」籌碼增加，可對中國極限施壓。特朗普曾表示，即使中美達成貿易協議，也不會立即撤銷對中國商品加徵的關稅，因為他要確保中國遵守承諾。



加上明年是美國的大選年，特朗普一方面希望加強施壓盡快達成協議；另一方面他亦面臨對手的壓力，包括已宣布角逐總統的前副總統拜登。拜登曾質疑特朗普把中國視為美國競爭對手，後者或想及早以談判成果來向選民證明自己。



特朗普一直有意用中美貿易戰為其中一項連任籌碼，借此拉攏商界及農民等主要支持者，有輿論指出若中美談判破裂，特朗普或無法向選民交代。美媒最新民調顯示，雖然51%受訪民眾不滿意特朗普整體表現，但有51%受訪者滿意其經濟政策，意味他仍有機會以其他經濟方面成就吸引選民。