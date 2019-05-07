中港股市重傷恒指曾挫逾千點　專家：中美貿易談判多變數恐有排跌

特朗普突然「變臉」，有美資大型券商更預期美國本周五調高中國進口商品關稅的機會率達到40%，中港股市周一爆發「小股災」！其中香港恒生指數最多曾經下瀉1,125點，中國股市更是全球主要股市中表現最差，急挫近6%至8%。



恒指周一開市已經急跌739點，接近上午十一時更擴大至下挫超過1,100點，低見28,956點。雖然收市下跌點數略為收窄至871點，報29,209點，但跌幅達到2.9%，為去年十月廿三日之後最大。國企指數最多曾挫475點，收市仍挫341點或2.95%，報11,233點。港股總成交較上周五急增逾一倍，達到1,374億元。



昨日港股有超過一千七百隻股份下跌，出口股、汽車股、手機設備股及5G概念股等捱沽，港股市值單日蒸發1.06萬億元。綜合券商意見認為，特朗普的舉動明顯是希望透過加徵關稅向中方施壓，估計未來數日恒指或於28,200至29,200點之間反覆。若中國向美國採取報復行動，令雙方貿易關係進一步惡化，最壞情況可能跌穿25,000點。



被喻為「基金教父」的雷賢達表示，即使中美有可能於年內達成貿易協議，但談判路途崎嶇，中國或要簽署受約束條款。若貿易談判一拖再拖，將不利經濟增長，甚至會影響投資及消費意欲，建議投資者靜觀其變，維持今年恒指有超過6,000點波幅的預測。



有「大師」之稱的訊匯證券行政總裁沈振盈則表示，相信中方未必會接受特朗普這種高壓模式，今年首季股市向上的因素已過分反映，假如中美貿易談判未能達成協議，估計恒指短期會先回落至29,000點，甚至是28,800點水平，若未能穩守會「麻煩少少」。他又說：「恒指年內升幅會否無晒唔敢講，但會嘔番好多出嚟，建議有貨嘅投資者有錢賺就減咗磅先，無貨嘅就唔好買住！」



至於中國股市，昨日同樣無運行。雖然有外電指內地政府已指示政府相關資金（即國家隊）密切關注股市走勢，隨時準備入市維穩，可惜未能令到大市止跌。



其中，上海綜合指數最多曾挫6.56%，收市仍挫5.58%，跌穿3,000點關，報2,906點；深圳成分股指數最多曾挫8.08%，收市仍瀉7.56%，跌穿9,000點，報8,943點。滬深兩市總市值單日合共蒸發3.48萬億元人民幣，即約4萬億港元。外資紛紛減持，昨日透過滬股通及深股通這個外資買賣A股的渠道，分別淨沽出34.24億元人民幣及21.99億元人民幣的A股。值得留意的是，內地投資者亦透過港股通，淨沽出42.47億元香港股票。



有熟悉內地股市的香港證券分析員認為，中美兩國本周就貿易糾紛達成共識的機會不大，預期上海綜合指數或跌至2,700點的水平。