東方日報A1：1.5萬億元華貨加碼徵稅至25%　中方擬照赴美磋商

中美第十一輪經貿談判前夕形勢急轉直下，一直放話唱好的美國總統特朗普周日（5日）突轉口風指協商太慢，宣布周五向價值二千億美元（約一萬五千六百億港元）的中國貨品加徵關稅，稅率由10%增至25%。消息觸發全球股市大跌，港股昨日一度暴瀉逾千點。中國外交部同日回應指，中方代表團正準備赴美磋商。《紐約時報》分析指，中方一直在談判中抵制美方的結構性改革要求，並堅持要求美方在達成協議前撤銷所有關稅，令特朗普十分不滿。



特朗普在社交網Twitter發文稱：「美國在過去十個月以來，已對五百億美元（約三千九百億港元）的中國高科技產品徵收25%關稅，並對二千億美元的其他商品徵收10%關稅，美國巨大的經濟效益部分是來自關稅。從周五起，原有的10%稅率將增至25%。三千二百五十億美元（約二萬五千億港元）尚未課稅的進口中國貨品，將於短期內課稅25%。」



特朗普表示，中美貿易協議仍在磋商中，但進度太慢；中國嘗試重新談判，但他不會同意。特朗普聲稱，目前關稅主要由中國承擔，對美國貨品的生產成本影響不大。他昨再在Twitter發文，指美國對華貿易每年虧損達五千億美元（約三萬九千億港元），聲言不會再讓此事發生。消息人士稱，特朗普的貼文是警告中國國務院副總理劉鶴，不要帶「空頭支票」前來談判。



對於特朗普突然宣布增加關稅，白宮首席經濟顧問庫德洛接受霍士新聞訪問時指，特朗普的貼文是警告中國，倘貿易談判沒有進展，美方不會無限期押後加徵關稅。勢成水火的民主黨亦罕有表態支持，參議院少數黨領袖舒默籲特朗普保持強勢，他指強硬是唯一可以贏中國的方法。



雖然特朗普在貿易談判前夕投下震撼彈，但中國外交部發言人耿爽指中方希望與美國相向而行，爭取在相互尊重的基礎上，達成互利雙贏的協議。目前中方正在了解相關情況，耿爽沒有透露劉鶴是否如期率團啟程。《紐約時報》引述消息指，中方官員在第十輪談判中採取強硬立場，拒絕應美方要求，把已改變的政策列為國家法律。華府本來希望就人權問題，制裁中國政府高層人士和企業，但有官員質疑此舉有損貿易談判後，白宮才把計劃擱置。



《華爾街日報》報道，中美貿易談判在最後階段商討如何擴大購買美國產品、批准外國企業進中國雲端市場及兩國是否撤銷針對彼此的關稅，美方官員希望中國在取消補貼國內企業議題上，有實質承諾及具體措施，並在對待國內外企業上一視同仁。



特朗普的貼文令中方官員大為震驚，他們認為不應在受威脅下繼續貿易談判及向壓力屈服。英國傳媒引述中國官員消息指，談判氣氛已出現變化，如何磋商取決於美國的態度。



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