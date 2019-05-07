運輸署8駕駛考試中心　選擇性辦公

本港每年申請非商用車輛駕駛考試的考生多達15萬，惟運輸署現時有11間駕駛考試中心，竟有8間於過去一年曾在辦公時間關閉；另該署網頁顯示，非商用車輛包括私家車、電單車及輕型貨車的路試輪候時間約6至9個月，當中九龍及新界考試中心的電單車路試需等288天，全部超越之前訂下的82日服務承諾。



運輸署回覆本報表示，駕駛考試中心的開放時間會比較相同車輛類別、考試需求、輪候時間、考試中心產能、場地一帶或考試路線交通情況等，再作資源分配，因此部分非學院場地開放日數不盡相同，該署舉例指，鴨脷洲及觀塘指定駕駛學校的考試中心、石蔭考試中心未能每天開放。



該署又表示，需集中人手資源處理需求較大的考試地區，以平衡不同駕駛考試中心的輪候時間，又要預留日子應付受惡劣天氣影響而延期考試等特殊情况。至於目前考牌主任的常額編制數目共83個，但僅有69名常額全職人員，及12名全職及兼職考牌主任，該署正進行新一輪招聘計劃，但若駕駛考試需求持續上升，儘管增加考牌主任，輪候時間亦會持續上升。



該署續表示，2008年為私家車、輕型貨車及電單車設立在接獲申請後82天內進行路試的服務承諾，但其需求自2010年起每年平均增幅為7.4%，受人力資源及不同駕駛考試中心處理駕駛考試能力等實際條件所限，難以達到82天內進行路試的目標。