探射燈：無牌大媽當電工　房署外判乏監管

房署推行的全方位維修計劃為公屋住戶檢查單位狀況及提供維修服務，但東網早前揭發，有承辦商疑聘用無電工牌工人進行工程，1名大媽工人替屯門友愛邨居民上門固定電線，卻錯手把用以固定電線位置的「碼仔」釘落電線，令金屬線外露，居民即場要求對方再處理卻被拒絕。居民認為該大媽工人完全沒有機電常識，質疑對方並無電工牌，大媽竟然直認不諱。



立法會房屋事務委員會主席柯創盛認為，事件只是冰山一角，尚有更多個案未曾浮現，同時亦反映房署對外判承辦商的監管不夠全面，僅以簡單的抽樣檢查作監管，故希望房署吸取教訓，檢討現時制度，以更好地應對無論是單位維修，還是更大型工程。此外，柯認為部門在選擇承辦商時，除了以價低者得的標準外，亦需更重視承辦商過往的工作表現，並且公開其選擇承辦商的準則及原因。



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