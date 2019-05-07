探射燈：舊樓千瘡百孔　全面勘察等15年

為檢視樓宇是否有安全問題，房委會透過「全面結構勘察計劃」每15年為公共屋邨進行1次評估，並為已完成評估及可持續保留的公共屋邨，進行所需的結構維修工程。然而，有區議員及測量師認為，當公屋樓齡達一定年數時，老化速度將會加劇，維持15年檢查1次的頻率或未能回應真正的重建訴求。



黃大仙區議員莫健榮指，彩虹邨上次接受結構勘察已是13年前的事，近10年內樓宇問題卻見加劇，但需待兩年後才有下次結構勘察。莫認為，高齡公屋的老化速度及情況必然比落成僅10年、20年的公屋快，帶來的問題亦會急速惡化，建議縮減對高齡公屋進行結構勘察的相隔年期。



香港測量師學會建築測量組前主席陳華偉亦同意縮減年期，並指應與屋宇署對私人樓宇每10年勘察大廈結構的規定看齊。陳又建議，若部分老化公屋集中出現某一類樓宇問題，如石屎剝落或漏水，相關部門可加強有關方面勘察，而非僵化地等待規定年期才勘察。



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