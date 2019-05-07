探射燈：舊屋邨急速老化　房署補完即日爛

不少高齡公屋出現石屎剝落及漏水等問題，對住戶造成嚴重困擾，即使房屋署派員維修，小修小補大卻無濟於事，甚至有樓宇要外加工字鐵支撐，又有單位內石屎剝落擊傷小孩，房署仍堅持樓宇結構安全。地區人士及測量師批評，現時每15年才全面勘察屋邨結構是過於僵化，又指「重建高樓齡公共租住屋邨的優化政策」門檻高，高齡屋邨重建無期。



石硤尾邨第20座住戶張太慨嘆，早前大廈外牆及天台進行裝修工程後，其單位廚廁便出現天花剝落及滲漏，石屎伴石灰時時跌落。該邨落成近40年，近年老化問題嚴重，張太單位曾多次維修，惟問題未見改善，她更指曾在維修完成當日，即再度有石屎剝落。同邨住戶蘇婆婆亦指，其單位亦飽受類似問題困擾，更曾有石屎擊傷當時年僅4歲的孫女。



社區幹事陳龍傑表示，石硤尾邨第19及20座樓齡高，不少單位出現石屎剝落、漏水及牆壁裂痕等，雖然房署為住戶提供維修服務，但維修後問題不斷復現，令住戶擔心樓宇結構安全，惟署方指樓宇無即時危險，亦遲遲未公布重建計劃。



上世紀60年代入伙的彩虹邨，部分樓宇外以工字鐵支撐，街坊都擔心樓宇結構安全。居於紫薇樓的英姐亦無奈指，單位內不時有石屎剝落，雖然房署有派員維修，但有時「甩底」，維修工作又「求其」，填補天花石屎後同一位置又會再度剝落。



黃大仙區議員莫健榮表示，彩虹邨鄰近的大磡邨將於未來數年內落成，他曾向房署提議將彩虹邨居民安置至新建屋邨以開展重建，房署卻未有承諾撥出安置單位，意味彩虹邨重建遙遙無期。



此外，樓齡逾60年的港島西環邨，部分單位亦有類似問題，中西區區議員陳學鋒亦接獲不少居民求助，他認為房署有責任盡快落實重建計劃以保障居民安全，並非單靠維修紓緩問題。



房委會發言人表示，曾為上述屋邨勘察，結果樓宇結構均屬安全，故現時未相關重建計劃。該會會按政策和4個基本原則考慮個別高樓齡屋邨是否需要重建，包括樓宇的結構狀況、修葺工程的成本效益、合適的遷置資源及原址重建的潛力；亦會通過「全面結構勘察計劃」確定樓宇至少15年進行的修葺及鞏固工程符合成本效益。



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