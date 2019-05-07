Dr.東：47組基因與睡眠有關　研究冀擊退失眠

都市人生活壓力緊張容易導致失眠，英國的基因研究人員從數據庫找出四十七組與睡眠質素和睡眠時間相關的基因，希望找出基因如何影響睡眠，日後可研發出擊退失眠的療法，令人人都可以「瞓得好」。



英國艾希特大學研究所利用英國生物銀行共八萬五千六百七十名當地失眠患者的資料，及其他涉及五千八百多人的健康研究資料，展開一項睡眠習慣研究，結果從這些資料中找出四十七個與睡眠質素、睡眠時間相關的基因，當中廿六組基因與睡眠質素有莫大的關係，更有十組基因於過往的研究從未提及過。



研究中找出包括名為「PDE11A」的基因，足以影響睡眠持續時間及質素。過往「PDE11A」也是治療行為或情緒不穩專用藥物的藥物靶點。此外，研究發現腰圍愈粗都會與睡眠有關，當受訪者每增一厘米的腰圍，睡眠時間就減少約四秒。



負責研究的學者指，健康生活首要有充足睡眠，過往醫學界多次指出，睡眠質素差與長期健康有莫大關連，包括令專注力下降、導致情緒病如抑鬱症，或令患心臟病及阿茲海默症風險提高。團隊希望，上述的數據提供到「蛛絲馬迹」，有助未來創出治療失眠的新方法。



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