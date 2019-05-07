政府今午開記招解釋逃犯條例修訂　否認讓步作修改

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會昨日(6日)「鬧雙胞」，建制派最資深議員石禮謙取消由泛民主派議員涂謹申召開的會議，並預告於本周六(11日)再召開會議選主席，但民主派佔領會議室「山寨」式開會，自行選出正副主席及通過動議要求政府撤回修例。政府今早(7日)對事件表示關注，又指由4月3日政府提出修訂逃犯條例至今5個多星期，立法會仍未能成立法案委員會審議，是很少出現的現象。



政府對立法會的處事方式及程序合法性不作評論，認為應交由立法會自行處理，因行政及立法機關有各自的功能，又指因接獲立法會正式通知取消昨日的法案委員會會議，故未有派官員出席。



對於法律界近日就條例提出不同的意見，律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超，今午會召開記者會全面回應有關意見，政府否認會對有關修例方案有任何修訂，並強調法案有一定時限性，呼籲審議修例的工作應盡快開展，期望條例在立法會暑假休會前通過。



另外，立法會議事規則委員會主席謝偉俊今早出席電台節目時批評，民主派及建制派就修訂《逃犯條例》法案委員會的爭拗，情況非常不理想。他強調，秘書處在緊急及從未有先例的情況下用常理及常識去做判斷，即使當中有錯，例如讓涂謹申繼續主持第二次會議，並容許他將其他委員逐出會議廳，亦不能講秘書處偏幫任何一方，就算秘書處有不對地方，都不應怪責秘書處。