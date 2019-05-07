陳維安籲勿欺凌立會秘書處　陳志全突闖採訪區狙擊

立法會內務委員會於上周向修訂《逃犯條例》法案委員會發出指引，秘書處以書面方式諮詢委員是否接納，被民主派質疑濫權及不中立。昨天(6日)未見蹤影的立法會秘書長陳維安今早(7日)主動會見傳媒，重申秘書處一直以來堅守不偏不倚的原則，而有部分人的批判言論近乎欺凌及滋擾，對秘書處同事極不公道，希望有關人士馬上停上攻擊。人民力量議員陳志全期間突然衝到採訪區「狙擊」陳，要求解釋處方是參考了那一條《議事規則》行事。



陳重申，秘書處一直都是政治中立以協助立法會審議法例，而他早前已發信予全體議員解釋，對於為何以書面諮詢是否接納內會指引，沒有進一步補充。他又稱，修訂《逃犯條例》仍有大量工作要處理，同事希望可把時間及精力聚焦手上工作，會一如既往協助議會。



問及昨天為何不與民主派議員會面，他解釋是在接獲民主派的律師信後，需與法律部門商討，故未能出席沒有預先安排的會議，向等候多時的議員表示不好意思。至於昨天民主派召開會議是否合法，他則稱，法案委員會主持、議員石禮謙已指示秘書處更改會議日期。



陳會見傳媒約15分鐘後，陳志全突然現身採訪區，指斥陳維安是參考那一條《議事規則》，以決定可透過書面諮詢委員會，要求正面回應。他又稱，秘書長是為議員服務，質疑陳維安所稱的中立，實是偏幫建制派，欺凌民主派，批評陳維安「卑鄙無恥，下流賤格，縮頭烏龜」，揚言民主派必定會與他算帳。