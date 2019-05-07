勞工處辦招聘會助青年就業　場地時間一貼睇晒

學校本年度學期即將完結，預料有部分中學畢業生考慮「搵工」。勞工處今日(7日)起至8月推出「就業創前路」項目，協助該批畢業生就業，當中本月會舉辦6場「展翅青見計劃」招聘會，提供大量職位予青年應徵。



勞工處表示，「就業創前路」將提供一系列多元化的職前培訓及就業服務，預計會有2.6萬人參與，其專題網頁將提供大量適合中學畢業生申請的職位空缺，青年可按個人志申請職位。當中，勞工處分別於本月7日、15日、16日、21日、23日及30日，在油麻地、深水埗西九龍中心、土瓜灣、灣仔修頓室內場館及天水圍，舉辦6場「展翅青見計劃」招聘會，部分職位會設有度身訂造的職前培訓課程，學員完成課程後可開始6至12個月的有薪在職培訓。



另外，勞工處亦會分別於本月31日至下月2日、下月20日至21日及7月23日至24日，假灣仔會展、油塘社區會堂及沙田大會堂舉辦大型招聘會。至於勞工處推出的「青年就業起點」亦會舉行「職途快活人」系列活動，協助畢業生提升求職面試技巧、在工作崗位上發展潛能及認識正確工作價值觀，當中「旺角青年就業起點」將於本月11日、18日及25日舉辦職場英語會話技巧課程，而「葵芳青年就業起點」則分別於下月13日及22日舉辦專業履歷表工作坊。