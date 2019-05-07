中大首證0.05%阿托品眼藥水　可減慢兒童近視加深達70%

近視是常見的眼睛健康問題，預計至2050年全球約有一半人口患有近視，當中包括香港在內的東亞地區佔最高比例。中文大學研究首次證實低濃度阿托品眼藥水有效減慢兒童近視加深速度高達近70%，且副作用少，研究結果已發表於國際期刊《眼科》(Ophthalmology)。



一直以來，醫學界對使用低濃度阿托品眼藥水的功效和安全性，未有確實的答案。研究首席研究員、中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇指出，傳統的1%阿托品眼藥水會讓瞳孔擴張，使用後小朋友可能出現畏光的情況，以及看近物時較模糊，是次研究證實，倘若小朋友每年近視加深100度，使用低濃度阿托品眼藥水只會加深33至73度，視乎眼藥水的濃度，當中0.05%濃度的表現最突出。



中大醫學院眼科團隊在2016年開展為期5年、共4個階段的隨機安慰劑對照雙盲研究。第一階段研究於2016至2017年期間招募438名年齡介乎4至12歲、雙眼均患有最少100度近視及過去一年增加50度或以上的兒童，在為期一年的測試中隨機接受0.05%、0.025%、0.01%阿托品眼藥水，或安慰劑眼藥水，每晚一次，左右眼各一滴。結果顯示三種不同濃度的低濃度阿托品均沒有出現嚴重副作用。



中大醫學院眼科及視覺科學學系名譽臨床副教授高德全表示，香港6至8歲學童的近視患病介乎10至40%，並隨着年齡增長而上升，有數據亦顯示父母雙方都有600度以上的深度近視，孩子患近視的風險為12倍。