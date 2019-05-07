斥假難民福利好過香港人　區議員促設禁閉營管理

假難民問題禍港多年，屯門區議會今(7日)開會討論相關事宜，有區議員批評，現時香港仍有萬多名聲請人士留港，斥假難民擾亂秩序，衍生的問題已非只困擾屯門，而是影響全香港，又認為每年花費納稅人十多億港元血汗錢供他們留港，對香港財政及保安構成沉重負擔，促請政府盡快出手解決，如設立收容中心或禁閉營等。



區議員朱耀華認為，港府拖延處理假難民問題，其他國家短時間內已可處理難民申請，質疑香港只是一個地區，所花時間卻較其他國家長，促當局以納稅人角度考慮加快處理，又認為港府為待審批申請的難民提供食物及住屋援助，形容「福利好過香港人」，變相吸引更多難民來港。另一區議員古漢強亦認為，難民留港多1天，「納稅人就要畀多1日錢」，質疑為何不參考90年代做法，設立禁閉式難民營。



入境事務處助理首席入境事務主任(遣返審理及訴訟)陳競新表示，該處已加快審批免遣返聲請的申請，由以往需時25個星期縮短至10個星期，以2016年申請高峰期達1.1萬宗計算，今年1月已完成處理大部分申請，目前尚有275宗申請正在處理，強調有新申請已可即時處理。她又指，截至今年3月，處方處理的1.6萬多宗申請中，只有約136宗獲接納，佔整體0.8%。



對於有區議員提出設立禁閉營，陳指設立相關收容中心時須考慮土地、人手、保安等問題，政府會研究修訂法例，以合法及合理形式羈留大量待審批的聲請人。警務處屯門區指揮官江敏強指，今年首3個月曾拘捕6名聲請人，主要涉及糾紛，沒有刑事案件，較去年同期14人減少。