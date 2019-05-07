長洲太平清醮周日舉行　新渡輪巴士增凌晨班次

一年一度的長洲太平清醮將於下周日(12日)舉行。運輸署高級運輸主任/渡輪策劃2何潔瑩指今年佛誕在周日，市民可享有翌日補假，預計到訪長洲的市民會較去年增加，估計全日會有6萬人次出入長洲，新渡輪及翠盈船務當日會加強長洲來往中環及香港仔班次，5月13日凌晨1時15分新渡輪會加加開由長洲往中環的特別班次，方便市民觀賞搶包山比賽後離開長洲。巴士公司亦會加強通宵服務，設立特別班次，在凌晨1時10分至2時30分加開104R路線，由中環碼頭開往旺角。



運輸署預計長洲太平清醮期間會有大批旅客湧入長洲，周日上午10時至中午12時，會是市民由中環到長洲的高峰期，至於下午飄色會景出巡結束後，將會是市民離開長洲的高峰期。



長洲太平清醮的重頭戲搶包山比賽將於5月13日凌晨開始，康文署總康樂事務經理(新界西)何秀芬指，預計會有2000人到場觀賞賽事。每年比賽在4、5月期間進行，天氣不穩，主辦單位會與天文台密切聯繫，如在搶包山比賽開始前3小時，3號或以上熱帶氣旋警告信號，紅色或黑色暴雨警告信號已發出並仍然有效，當天賽事即告取消。如比賽前天氣惡劣，例如持續大雨或天文台發出雷暴警告，大會會按情況再決定比賽是否舉行。