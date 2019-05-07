被抽中考TSA阿媽買練習催谷　小三生：好大壓力唔想考

小三全港性系統評估(TSA)今年繼續舉行，小三中文科視聽評估及中英文口試於今早(7日)開考。有考生坦言做足準備，父母除了影印歷屆口試試題，亦買了TSA形式的練習。有中文科老師認為今年題目較顯淺，同學毋須操練，學生皆表現理想。



德信學校去年及今年皆有以抽考10%的形式參與小三TSA，該校主考中文科兩份試卷的老師莊孝安指，視聽評估的題目較往年顯淺，語速較慢、資訊較不密集，觀察所見應試學生皆應付有餘。而口試主題日常化，圖片亦相當直接，且有明顯主線，學生整體表現理想。英文科口試分為看圖說話及朗讀兩部分，主考英文科老師曾慧幗指今年試題程度正常，與以往的TSA相若，朗讀卷亦沒特別艱深的詞語。



其中一名被抽中要考視聽評估的學生林熙晉坦言考試時感緊張。他指平日少做視聽評估，「隻眼又要睇呢個(屏幕)又要睇份卷」，認為是次評估的題目較校內考試難，但仍有信心十題中答對九題。林指父母特意影印以往的TSA說話練習卷，亦買了兩本TSA形式的補充練習。他坦言：「好大壓力，因為我唔想溫書又唔想考試，最好日日打機。」



被抽中考中文口試的黃焯楠認為試題較校內考試容易。他坦言對TSA感到少許壓力，指為準備是次TSA，媽媽曾與他進行過3至4次看圖說話練習，他每日做完功課後亦會做一至兩課補充練習。



該校副校長李美鶯指，早前已向家長發出有關TSA的通告，沒有任何家長拒考，該校為免讓學生有太大壓力，暫不考慮全級應試，下年會繼續以抽考10%形式參加。小三數學評估、中國語文和英國語文的紙筆評估將在6月11日及12日舉行。