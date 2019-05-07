到港捉姦襲小三判罰$2000　內地少婦露肩離法庭

在廣州經營服裝批發生意的年輕少婦，疑因丈夫有婚外情而鬧婚變，前年她得知丈夫來港與情婦闢室幽會，專程帶同家人朋友來港捉姦，當打開酒店房門時，發現情婦一絲不掛近乎全裸躺在床上，僅用毛氈包裹身體，盛怒下她試圖扯走情婦的毛氈，用手機拍攝情婦裸照，同行家人及朋友捉住情婦手腳，將情婦拖落地，事後丈夫報警。少婦捉姦後返回內地，直至去年經香港機場入境被香港警方拘捕。她今早在九龍城法院承認一項普通襲擊罪，判罰款2000港元。



女被告龍怡姬(29歲)被控於前年11月15日，在九龍貝爾特酒店的房間內襲擊蔡姓情婦。被告今早(7日)穿上黑色外套出庭應訊，但散庭離開法院時即脫去外套，身穿露肩裝離開。



辯方求情指，被告在香港及內地均無案底，她現與丈夫分居，二人的三歲半女兒現由被告獨力照顧。被告擔心認罪後無人繼續照顧女兒，冀法庭不要判處監禁式刑罰。辯方強調，被告愚蠢及一時激動才犯案，她與丈夫正辦離婚，再沒有重犯機會。



裁判官指，被告持雙程證來港犯案，情況並不理想，她聯同多名人士向事主施襲，令案件具加刑因素，惟考慮到事件緣於被告婚姻破裂，被告只想扯走事主身上的毛氈，不涉及向事主拳打腳踢，她並無嚴重傷害事主的意圖，因此判罰款了事。