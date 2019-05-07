39直資學校申請加學費　聖保羅男女F.1加幅達6%

有39間直資學校向教育局申請在下學期加學費。教育局表示，截至本月3日，共收到39份直資學校新學年調整學費申請，及22份凍結學費通知書。經東網統計發現，個別學校申請下學年中一加學費達20%，早前被揭累積儲備僅得1.8個月營運開支、未達教育局「安全線」的名校聖保羅男女中學，則連續3年申請加學費，下學年擬加學費6%。



東網查閱各直資學校網頁及中學概覽各校本學年的學費資料，發現部分直資學校已列出下學年的擬定學費，當中聖保羅男女中學本地課程的中一學費計劃由6.1萬港元，增至6.45萬港元，增幅為約6%。其國際課程(IB)的學費則增加約5.5%，至9.65萬港元；其附屬小學亦申請加學費5%，學費由6萬港元加至6.3萬港元。



位於粉嶺的基督教香港信義會心誠中學，本學年中一學費為6175港元，擬加學費20%，至7410港元。該校通告指出，因應學校數項已開展的教學及校舍改善項目，擬在下學年調整學費以應付增加的開支，包括優化教學項目如推行小班教學，及重建校舍舊翼工程。



位於元朗區的伯裘書院亦申請加學費19%，至5100港元，該校校長黃頴東回覆東網查詢時表示，由於學校需要優化校舍設施以加強電子教學等，計劃在下學年加學費，因學費「基數」仍然低，學費實際加幅為每月82港元，校方已向校董會匯報及諮詢全體家長。



教育局發言人表示，教育局會按既定程序處理申請，期望在新學年開始前完成審批及通知學校有關結果。局方會檢視學校提交的財政預算和調整學費的理據，亦會確定學校已進行所需的諮詢工作，並按規定把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免/獎學金用途，確保學生的學習不會因家庭經濟困難而受影響。