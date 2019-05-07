政Whats噏：立會議員月薪9萬　象哥話唔知點解有咁多

好多立法會議員本身都有正職，只係兼職做議員，但每月9.3萬港元議員薪酬仍袋袋平安，加埋正職月入非常可觀，到底呢個價位係點樣制訂出嚟㗎呢？立法會議員酬金及工作開支償還款額小組委員會今早(7日)開會，委員會主席黃定光(象哥)都坦言，自己由2004年入職至今，都唔知點解係收咁多錢喎！



委員會今日主要討論下屆嘅議員酬金及工作開支償還款額檢討，象哥一開始已經話，議員薪酬可能同大家有利益衝突，相信唔會有議員想傾，免得畀人話為自己爭取福利，建議忽略唔使討論。點知議員譚文豪就話唔尷尬，下屆仲有幾多議員坐喺度，或是有幾多人會繼續選都係未知之數，問及盤古初開時，係點樣制訂議員薪酬基準？



象哥就明言自己唔知，想將個波交畀在席嘅秘書長陳維安回應，但佢諗諗下發現，陳維安仲遲過佢入職，應該都未必知。委員會秘書就話，每屆都會有檢討報告，獨立委員會係根據一籃子因素去考慮嘅。近來民主派成日喺議會衝擊，喺時候認真搵吓點樣制訂議員薪酬，必要時減人工都有根有據嘛。