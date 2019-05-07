多次開空頭支票呃錢呃住酒店　男商人求情指遺產未到手

育有6名子女的魚類批發商人，約在6、7年前，因以空頭支票藉詞頂手護老院及繳交雜費，騙去護老院負責人萬多港元款項，被控告後一直潛逃。期間他又以同樣伎倆騙取私家醫院為其妻提供分娩服務，後又攜妻帶子入住多間酒店式服務住宅及酒店，享用會所服務，兼升級酒店房間。每次均在被人揭發其支票彈票後，以藉口推託一番，再逃之夭夭，被他白吃白住的服務費用逾10萬港元。該名商人去年被捕，今(7日)於區域法院承認欺詐等罪，還押至本月28日，待索閱其背景報後再量刑。



被告王啓光(45歲)承認欺詐、以欺騙手段取得服務及不依期歸柙共10項控罪。求情指被告本繼承遺父魚類批發事業，他後與妻在2011年結婚，並感魚類批發生意經營困難，又希望有穩定生活，聽聞因業務而認識的護老院負責人有意頂讓後，他遂答應頂手及付雜費；及後，其妻有孕，被告又欲讓妻在分娩時能得到較好的醫療服務，才讓妻入住私家醫院。



他本與外母同住公屋，惟雙方並不和諧，故被告攜妻帶子欲遷居，才租住了涉案酒店，其後被發現彈票，被告又帶妻兒返回外母家中。辯方指被告每次均一心以為可及時取得亡父遺產，籌措到資金以應付支票費用，最後卻未如願。而被告潛逃的這些年均在外母住所居住，被告已被還押約一年，並為未能分擔家計而對妻子感到抱歉。



案情指2012年8月，被告向旺角一間護老院負責人表示有意頂手，並開出490萬港元的支票，惟支票未能兌現。被告又兩度開出分別670萬及700萬港元的支票，最終亦被彈票。被告期間以護老院新老闆自居，故需以他名義開支票替護老院繳交食材等費用，被告於是又開出多張空頭支票交予負責人交費，再讓對方把相應的現金還給他，成功騙取了逾1.9萬港元。被告翌年3月因而被控及帶上法庭，後在得到保釋後並沒有依令在6月到庭應訊。



被告在2013年2月帶同即將分娩的妻子入住浸會醫院，在妻子分娩後，以相同伎倆利用空頭支票應付醫療費用。被告其後又再被捕，聲稱會向醫院付款。



被告又獲警方保釋後，在同年7月攜妻帶子分別到港威豪庭及康蘭居，要求租住，又以多張空頭支票支付每次逾10萬港元的押金及房租，期間又租用車位、享用會所服務等。他每次均住數天，在被發現支票未能兌現後便逃走。



被告及後再攜妻帶子到九龍維景酒店租住酒店房，他先以現金萬多港元入住數天，再圖以空頭支票續租2個月。當酒店表示只收取由公司開出的支票時，被告遂變招，先要求酒店為他升級房間，再以他早前開設的公司開出一張15萬多港元的支票給酒店。惟支票被彈票後，被告又聲稱會以現金付款，翌日便帶妻兒離開酒店，更不忘表示會回酒店付款。被告直至去年4月才又再被捕。