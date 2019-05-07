公僕同性伴侶福利案　高級入境主任上訴終院

高級入境事務主任梁鎮罡申請司法覆核，要求其同性婚姻配偶可享公務員家人福利及共同評稅，高院原訟庭裁定梁就福利的覆核勝訴，但報稅方面的申請則敗訴。梁與律政司其後分別申請上訴，上訴庭將其一併處理，並裁定政府一方勝訴。梁提出終審上訴，終審庭今日(7日)審理，雙方今午完成陳詞，法庭押後判決。



梁的代表律師首先陳詞同性及異性婚姻，兩者均屬長遠而穩定的關係，故此兩者在公共政策上受到不同的待遇，需要有合理的理由，而梁則認為兩名答辯人公務員事務局及稅務局均沒有合理理由，將同性伴侶排除在利益者之外。



代表梁的英國御用大律師Karon Monaghan強調，接納香港的婚姻是一男一女的締結，但法庭有責任將對同性伴侶的歧視減至最少，政府一方說承認同性伴侶可享有跟異性婚姻一樣的福利，是削弱香港法例承認的婚姻的正統性及獨特性，根本站不住腳。



而針對上訴庭指香港民風取向只接納異性婚姻，Monaghan認為無普查數據去支持。而代表政府的御用大律師彭力克勳爵則重申，今次上訴的重點，是新西蘭承認的婚姻在香港是否被接納。政府接納同性伴侶在香港婚姻制度下是間接受到歧視，但為保護婚姻法例中指明婚姻的正統性及獨特性，承認同性婚姻便等同承認他們跟異性婚姻有同等地位。況且本案所關注的並非同住或組織家庭的權利，而只是經濟利益，法庭在考慮政府是否有合理理由時，會有較大的酌情權。



不過，終審法院法官李義則明言，究竟承認同性伴侶的權利，會如何削弱異性姻婚的正統性，實在難以論斷。非常任法官紀立信亦指出，享用經濟利益、例如要拿牙科津貼去看牙醫，為何要看一個人的性取向。非常任法官鄧國楨更指，《基本法》37條保障港人的婚姻自由，沒有限制香港去承認同性婚姻。彭力克指這並非本案的爭論點，亦不便代政府回應，指應該是立法方面研究的課題。



梁鎮罡在聆訊後接受訪問表示，平權之路仍然漫長，但強調今次並非要求特權，而是希望得到公平對待。