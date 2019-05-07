落8號波復工時間擬延2句鐘　政府指需要時可延長

超強颱風「山竹」去年襲港導致交通大癱瘓，政府跨部門完成檢討後建議日後遇超強颱風時，考慮成立一個由政務司司長主持的督導委員會，負責審視風後有否出現「極端情況」，如災後有否公共交通服務等，若有則8號風球取消後，僱員應在原地多留2小時，而非立即出門上班。



今日(7日)立法會保安事務委員會上，保安局副秘書長廖李可期指，復原工作需改善，遇超強颱風時，成立督導委員會與否視乎風力及香港受影響時間等因素等。至於「極端情況」下僱員原地多留2小時的措施，她就指，委員會會在該2小時內持續評估，決定是否需再延長有關時間。



至於清理塌樹方面，她指大部分道路在山竹過後兩天已清理妥當，惟承認清理需時比較長，原因是各部門需視察及分工、塌樹量超越部門處理能力及部分塌樹有清理困難等，日後委員會如認為有需要，可延長緊急指揮系統運作時間，在處理完主要幹道之後，再督導處理次要幹道。



被問及再遇同類情況強風時會否請求解放軍協助救災，保安局副局長區志光指，港府有應變計劃，且有加強措施，相信可以應對，但亦指出《基本法》有規定，港府可在必要時向中央政府請求駐軍協助維持社會治安和救助災害。