政府擬推出專營的士　的士團體不滿倡業界先行

政府計劃透過公開招標推出600輛專營的士，《專營的士服務條例草案》早前已刊憲，明天(8日)將向立法會呈交首讀及二讀。42個的士團體聯署回應條例，不滿政府隨意引入另類牌照，認為等同將現有18,163輛的士置諸不理，另起小爐灶，扼殺業界改革動力，建議讓業界先試先行，選擇營運「專營的士」。



香港的士業議會主席熊永達指，政府設立這不公平的競爭平台有負面影響，首先路面多了600部的士營業，令繁忙地區擠塞更嚴重。其次，600部車在5年後退役，將不能轉做其他車輛，會製造大量不必要的垃圾，專營的士亦會將現有市場抽走至少1500名司機，對現時已經嚴重短缺之的士人力資源造成惡劣影響。



的士團體指願意接受市民和政府監督業界的服務水平，只要政府提供合適服務條件，承諾會提供最少1200部全新高質素的士車輛，提供24小時客戶服務和處理投訴機制，全方位電子支付服務等，他們已去信所有政黨，包括立法會交通事務委員會所有議員，未來數月亦將會見議員游說修訂議案。