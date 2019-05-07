5台灣青年過境運毒　判囚10年至12年2月

5名台灣青年試圖由柬埔寨經香港偷運逾8公斤毒品返台灣，在香港等候轉機時被海關截獲。5人早前各承認一項販毒罪，高院今作出判刑，除現年18歲的被告被判監10年外，其餘4人分別被判監11年9個月至12年2個月不等。



法官指，本案涉及兩種毒品包括冰毒及氯胺酮(K仔)，但經考慮過後會以冰毒作為量刑基準，並以比例方式將K仔的量刑換作冰毒計算。法官指各被告基本上因經濟理由犯案，並不構成減刑理由。而該名18歲青年曾稱在柬埔寨時因受到恐嚇而犯案，但法官表明不接納此求情，但考慮到他犯案時只有17歲多，故會給予較多扣減。



法官又指，因案件涉及跨境犯案，由柬埔寨帶毒品到香港，故需予以加刑，就5人的量刑起點每人均加刑1年4個月至1年半不等。在考慮到各人認罪及需在陌生海外地方服刑，故給予酌情減刑，最終該18歲年判監10年，其餘4人則判監11年9個月至12年2個月不等。



本案5名被告李威辰(20歲)、陳彥廷(20歲)、鄭旭宏(24歲)、楊明軒(21歲)及翁尉翔(18歲)，前年10月10日下午由柬埔寨暹粒來港，準備轉機前往台中，於香港機場被海關截獲。海關發現他們各自在身上纏上毒品，合共把接近8公斤K仔和逾260克冰毒偷運入境，市值超過590萬港元。