每日一片：另類交通黑點？2車連環偷雞Cut影線

有時馬路上偶然遇上駕駛者違規行為，不過連環違規就並不多見。近日有網民就在馬路上，一連拍到兩架車在同一位置違規切影線，目擊人不值他們所為，在社交平台分享，結果網民揭露該處原來是違規黑點，「日日都有Cut雙白，仲要連續幾架」。



現場是長沙灣興華街西向旺角方向，片段顯示事發於昨日(6日)上午近8時。根據目擊者車Cam拍攝片段所見，當時一架7人車沿興華街西向旺角方向行駛，至一個分岔路位，7人車突然越過影線，Cut向右邊。雖然這類切線是馬路的日常，但不足10秒，另一架的士又在同一位置違規Cut線，但這次是由右邊切向左邊。目擊者上載片段時亦不禁留言：「平時呢個位都有唔少人偷雞Cut線，今次一片兩架」。



網民看過片段後，紛紛反映該處是違規黑點，有人更直認「我都成日Cut」。不過亦有網民鼓勵直擊者舉報：「一雞兩味，一石二鳥，一箭雙鵰，1823」，更對的士司機舉動莫名其妙，「的士係吉車冇乜道理要Cut雙白，唯一可以解釋嘅就係佢嫌分多，樓主咪成全佢囉！」