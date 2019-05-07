政府指港人港審建議　不能處理台灣殺人案

政府今午(7日)召開記者會，回應各界對修訂《逃犯條例》的關注。保安局局長李家超重申，政府提出修例草案有兩大目的，一為處理移交港男在台灣殺人案的疑犯，二為堵塞制度漏洞。他強調政府建議經審慎研究，草案內容是適用所有司法管轄區，並非只為內地而設，加上草案是針對涉及犯下嚴重罪行的罪犯，而非守法市民。



李強調，當局會對所有個案作全面及詳細考慮，有關決定亦受到行政機關及法庭雙重把關，不符條件個案可不移交。他特別提到，台灣殺人案疑犯最早會今年10月獲釋，說明涉及傷人、炸彈等罪行，隨時隨地都可能在香港發生，不能容許罪犯潛藏香港，威脅社會安全。



律政司司長鄭若驊則回應坊間的建議，例如以修改刑事司法管轄權條例、侵害人身罪條例或「港人港審」等處理台灣殺人案，這些建議實際上不能執行。她解釋，香港實行普通法，刑事司法管轄權奉行屬地原則，港人港審會令屬地原則仍出根本性改變，而以域外案件處理，在取證或使香港採納外地搜得的證據上出現困難；修改相關法例，會令外地發生的行為，變成香港法律下的刑事罪行，但有關條文只能適用於法例生效之後所干犯的罪行，如果加入刑法追溯期，則會違反香港人權法案中，刑事罪和刑罰沒有追溯力的條文，刑容是對香港司法制度有根本性的改變。



對於有意見指出，內地並無簽訂《公民權利和政治權利國際公約》，如何可保障疑犯獲得公平審訊。鄭回應指，只將逃犯移交到有簽訂公約地方，和香港目前締結長期安排的做法不相符，例如和香港有協議的新加坡和馬來西亞，亦無簽訂相關公約。她強調，被要求移交的逃犯受到人權法保障，如認為並人權受到侵害，可以提出司法覆核。鄭又指，不會隨便評價其他地方的司法制度，因為每個司法制度都有特定安排，可以依據相關地方條例知道當地如何審訊。



另外，李家超稱台方已向涉案罪犯發出通緝書，並要求港府提供司法協作。被問及倘若台方不接受在修例下的引渡安排，政府有何跟進措施及如何向死者家屬交代，相關官員會否辭職，李回應時承認引渡安排需雙方同意是事實，強調港府會用最大誠意向台方積極推動事件，並指港府會努力做好要做的事，期望雙方共同努力。



至於台灣現時仍有死刑，移交逃犯或會出現問題，李稱接收逃犯的地區須承諾不執行死刑才進行移交屬國際做法。