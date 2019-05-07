昭信路公營房屋計劃　房署增社福設施研加私家車泊位

因應區議員反對聲音，房屋署優化昭信路公營房屋發展計劃，增設社會福利設施，初步構思為長者鄰舍中心，並研究在《香港規劃標準與準則》的上限以外，增設車位，以及增設地面行人過路設施，連接房屋發展項目與銀澳路和港鐵坑口站。



房屋署表示，按現時設計，在施工範圍內約有4800棵樹需要被砍伐或移植。為了減低發展對樹木的影響，土木工程拓展署及房屋署將根據政府指引，補償損失的樹木及林地。昭信路以南的房屋用地，房署計劃於2020年展開工程，預計整個項目最早2024年落成。



昭信路公營房屋發展計劃地盤總面積約0.4公頃，擬建單位數目約600個，預計人口約1680人，樓宇數目約40層高。按規劃標準與準則提供下私家車位約45個、電單車位約6個，現正研究額外增加約3成私家車位。



至於三幅將軍澳公營房屋發展用地，包括影業路以西北、魷魚灣村以西、香港電影城以東的工地平整工程將於2021年展開，經平整後的用地將於2023年開始分階段交房署發展公營房屋項目，房署接收地盤後約4年半內可落成房屋項目。