政Whats噏：遊白廟禁露膊　游蕙禎唔敢違法達義

因宣誓風波而被DQ立法會議員資格嘅青年新政游蕙禎日前牛一，原來去咗泰國北部清萊遊覽著名景點白廟，點知差啲犯禁，仲直認唔敢違法達義。



游蕙禎今日喺社交網站Facebook上載咗張相，同貼文話「由於被職員要求不可露膊，所以將chut thai(泰國傳統服裝)條帶放上頸」。都算係就地取材，遮掩咗膊頭。有網友眼利，認出背景係白廟，好多網民隨即就唔准露膊熱議。



有網友問點解唔違法達義？亦有網友話喺泰國就唔好犯禁嘞，但游蕙禎就回應話「一般正規寺廟只會要求信眾不可著(着)不及膝的裙或褲。和尚也是露膊的。」有網友隨即話：「你知泰國既例唔係人咁品，怕你滯留異地。」佢都好認同，話：「所以佢地（哋）叫我著(着)咩我著(着)咩架(㗎)喇，尊重黎(嚟)」。



游蕙禎喺2016年循立法會九龍西直選當選，卻惹起宣誓辱華風波而被DQ議員資格，及後因強行衝入會議室被裁定非法集會罪成，判囚4周。依家佢去到泰國旅遊話要尊重當地嘅規矩，究竟係經一事長一智吖？抑或係喺人哋嘅地方就唔敢輕舉妄動呢？



