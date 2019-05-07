網民熱話：鐵騎士踢拖揸車　網民嘲斷腳趾唔好問點解

連日來天雨綿綿，司機們一不小心易生意外。早前有網民目擊涉及鐵騎士的車禍，發文勸喻司鐵騎士要特別小心駕駛！不過，有眼利的網民則發現涉事鐵騎士竟穿着人字拖，批評他自身安全意識不足，又言「腳趾冇咗隻真係唔好問點解」。更有網民「惡搞」，將鐵騎士放在不同場景，揶揄鐵騎士無視危險。



網民Mark Ng在「香港鐵騎館（吹水區）」發文，指目睹一名鐵騎士行車時跌倒在地上，而其電單車則翻側，疑剛發生車禍。Mark在貼文上表示，天雨路滑，提醒一眾鐵騎士小心駕駛，希望傷者並無大礙。不過有網民發現，傷者穿着拖鞋又沒有佩戴手套，認為「真係『磨薑』磨到XX」。亦有人指出，普遍人認為裝備不重要，但其實「跌過先知裝備的重要！」



相片被分享至「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」，網民狠批鐵騎士「着拖鞋咁爽吖嗱」。有人則反諷，稱大家應尊重傷者，「有冇諗吓人哋屋企人嘅感受！」不過，也有人衷心希望傷者能早日康復，希望一眾網民別要在別人傷口上灑鹽。





網民有話說

Idra Chan：要好好保護腳趾公，免受傷害。

Sam Mini：我會着安全鞋，腳趾無咗隻真係唔好問點解。

Thomas The Panda：總覺得，短褲，拖鞋，冇手套……同祼跑冇乜分別。



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