大涌橋路車禍多　區會促撤孭仔燈裝超速相機

沙田大涌橋路交通事故不斷，上月更發生致命意外。沙田區議會交通及運輸委員會今日(7日)進行特別會議，討論大涌橋路交通安全及改善工程。有區議員批評相關路段交通意外數字持續高企，政府各部門卻無對症下藥的方法；亦有區議員指大涌橋路平均3天便有一宗交通意外，質疑該路段已變成最嚴重交通黑點之一，要求政府盡快推行改善措施，如於大涌橋路全面覆蓋偵測超速機及衝紅燈機。



根據警方於會上提供數字，去年大涌橋路共發生126宗交通意外，67宗有傷亡，而今年4月期間已發生2宗致命交通意外。最常見原因為車輛失去控制，其次為不小心駕駛。警方又指，大涌橋路情況是「警方關心嘅重中之重」。



會上不少區議員質疑俗稱「孭仔燈」的交通燈號令不少驚駛者「睇錯燈」，區議員蕭顯航表示，其家人於相關路段駕駛時亦曾因「孭仔燈」而看錯燈號，險釀成意外，要求署方取消大涌橋路上的「孭仔燈」。



另外，委員會主席李世榮形容大涌橋路情況「坎坷」，並認為運輸署所推行的短期改善措施只是基本措施，是「做漏咗」，但多年來仍未補償。對於警方沒有涉及衝紅燈個案有否超速的數字統計，李指難以接受，質疑處方是否未有於燈位加裝超速相機，直言「聽到警方話冇數字，我個心都離一離！」



運輸署高級工程師潘永康表示，署方今年1月已完成多個短期改善措施，包括增設「前面有交通燈」的標誌等，亦會進一步改善交通燈位置，如將部分「孭仔燈」搬移。然而，潘指取消「孭仔燈」或會引致該路段減速擠塞。對於增設偵測超速機等，潘指會在資源許可下增加儀器。