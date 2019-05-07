近70%婦女對乳癌缺乏認知　年輕女較中年婦更多誤解

乳癌是香港最常見的婦女癌症，一項調查發現，69%受訪婦女對乳癌成因、病徵、治療方法等存有不少誤解，41%沒有做過任何形式的乳房檢查，71%指由男醫生檢查乳房會很尷尬，53%指由醫生執行的乳房檢查十分昂貴，近60%則認為自己不是患上乳癌的高風險組別。團體建議政府推出免費乳癌篩查，並加強宣傳教育。



香港婦女動力協會與香港專業教育學院(IVE)醫療保健高級文憑課程學生合作研究，在今年2至4月期間訪問534名婦女，調查列出8條關於乳癌的問題，滿分為59分，結果發現，69%受訪女性得分少於40分，即對乳癌缺乏認知或存有誤解，當中18至34歲年輕婦女的誤解比中年婦女更多，79%年輕婦女得分少於40分。



調查又發現，76%受訪者不知道乳房皮膚痕癢是其中一個乳癌病徵，67%不知道控制體重可預防乳癌，52%受訪者不知情緒問題是乳癌成因之一。



香港婦女動力協會指一般私家醫院乳房X光造影及超聲波檢查收費達2200港元，不是一般基層婦女可以負擔，建議政府推出免費乳癌篩查，讓婦女及早發現病情，減低患乳癌的風險，同時增加臨床檢查服務，提供乳癌測試及轉介服務，以及加強推廣及宣傳，讓市民認識乳癌。