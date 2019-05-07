阿王轟黎智英屢獲放生　促律政司向公眾交代

壹傳媒黎智英前年六月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團(下稱「東方」)男記者，案發至今已近兩年，為要討回公道，東方和受害記者先後十二度去信，要求律政司交代案件進展，惟律政司至今仍然龜縮。東方旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》，主持人王國興形容此案是「香港奇冤」，指七警案中各警員已接受法律制裁，惟罪證確鑿的黎則「同犯不同命」，獲律政司包庇不告，直斥律政司斷送本港法治。王又稱，律政司拖延案件令受害記者惶惶不可終日，直指律政司夠膽就宣布放生不檢控黎，否則必須向公眾交代案件進展。



王國興指，根據《罪行受害者約章》規定，律政司必須在十四日內給予申訴人答覆，但案發至今近兩年，律政司仍未回覆東方及受害記者，「兩年啦，幾多個十四日呀？」王續指，申訴專員公署已確認就律政司違反服務承諾的投訴成立，但律政司不理公署指控。東方及受害記者先後十二度去信要求律政司交代，律政司亦只懂龜縮。



王國興指律政司迅速檢控違法佔領行動(佔中)期間發生的七警案，七名違法警員已受刑，但黎智英涉嫌刑恐東方記者一案罪證確鑿，卻未被檢控，更遑論接受法律制裁，認為黎「同犯不同命」，是獲律政司包庇。王表示，多年來黎如同有「鐵券丹書」的免死金牌，黎涉及四千三百萬港元的黑金案獲放生，黎參與違法佔中亦同樣未被提控，令人不禁質疑「反中亂港乜都得，愛國愛港就死得」。



受害記者最新一封去信律政司的信件中表明，不排除會作出私人刑事檢控。王國興稱此舉反映「秋菊打官司」精神，敢於向不公發聲，又指受害記者因律政司一再拖延不告黎，精神壓力大增，導致惶惶不可終日。王促請律政司要不就告訴公眾宣布放生黎，不作檢控；要不就向公眾解釋至今仍不檢控的原因，勿以為一味拖延就可令事件不了了之。



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